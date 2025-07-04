Премьер Казахстана прибыл в Азербайджан для участия в 17-м саммите ОЭС

Премьер Казахстана прибыл в Азербайджан для участия в 17-м саммите ОЭС

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов прибыл в Азербайджан для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который впервые пройдет в Ханкенди.

Как сообщает Report, самолет главы правительства Казахстана приземлился в Физулинском международном аэропорту. В честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Напомним, что сегодня Ханкенди впервые примет саммит лидеров ОЭС. В мероприятии принимают участие высокие делегации 10 стран-членов, в том числе Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Ирана, Таджикистана и Туркменистана. В качестве наблюдателя в саммите участвует и делегация ТРСК.