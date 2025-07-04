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Премьер Казахстана прибыл в Азербайджан для участия в 17-м саммите ОЭС

Премьер Казахстана прибыл в Азербайджан для участия в 17-м саммите ОЭС Премьер Казахстана прибыл в Азербайджан для участия в 17-м саммите ОЭС
Внешняя политика
4 июля 2025 г. 09:50
Премьер Казахстана прибыл в Азербайджан для участия в 17-м саммите ОЭС

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов прибыл в Азербайджан для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который впервые пройдет в Ханкенди.

Как сообщает Report, самолет главы правительства Казахстана приземлился в Физулинском международном аэропорту. В честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Напомним, что сегодня Ханкенди впервые примет саммит лидеров ОЭС. В мероприятии принимают участие высокие делегации 10 стран-членов, в том числе Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Ирана, Таджикистана и Туркменистана. В качестве наблюдателя в саммите участвует и делегация ТРСК.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanın Baş naziri ECO-nun 17-ci Zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Azərbaycana gəlib

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