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Премьер Казахстана и генсек ОТГ обсудили расширение взаимодействия в рамках организации

Премьер Казахстана и генсек ОТГ обсудили расширение взаимодействия в рамках организации Казахстан и Организация тюркских государств (ОТГ) обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также перспективы дальнейшего расширения сотрудничества между государствами-членами.
Внешняя политика
30 мая 2025 г. 11:18
Премьер Казахстана и генсек ОТГ обсудили расширение взаимодействия в рамках организации

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и генсек Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев на встрече в Астане обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также перспективы дальнейшего расширения сотрудничества между странами-членами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.

Стороны уделили внимание активизации торгово-экономического сотрудничества и расширению номенклатуры взаимных поставок.

"В 2024 году товарооборот Казахстана с государствами-членами ОТГ составил $11,4 млрд. Вместе с тем, отмечено, что имеющийся потенциал значительно шире текущих показателей. В этой связи президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым была инициирована разработка отдельного документа, направленного на дальнейшее развитие торговых связей. В ходе встречи также обсуждены гуманитарные инициативы", - говорится в сообщении правительства.

По итогам встречи Бектенов и Омуралиев выразили готовность способствовать дальнейшему развитию эффективного и взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и ОТГ.

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