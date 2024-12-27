Премьер и глава МИД Узбекистана выразили соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой в Казахстане

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 27 декабря посетил посольство Азербайджана и выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с авиакатастрофой рейса "Азербайджанских авиалиний" вблизи казахстанского города Актау.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 27 декабря посетил посольство Азербайджана в Ташкенте и выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с авиакатастрофой рейса "Азербайджанских авиалиний" вблизи казахстанского города Актау.

Как передает Report, об этом сообщают узбекские СМИ.

Премьер также оставил запись в книге соболезнований.

По информации СМИ, посольство Азербайджана также посетил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов. "Он выразил глубокие соболезнования и оставил соответствующую запись в книге соболезнования", - отмечают издания.

Напомним, 25 декабря самолет Embraer авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29.