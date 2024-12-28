Премьер Хорватии выразил соболезнования Али Асадову в связи с трагедией на рейсе Баку-Грозный

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович направил письмо с соболезнованиями азербайджанскому коллеге Али Асадову в связи с трагической гибелью пассажиров и членов экипажа самолета авиакомпании AZAL 25 декабря.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович направил письмо с соболезнованиями азербайджанскому коллеге Али Асадову в связи с трагической гибелью пассажиров и членов экипажа самолета авиакомпании AZAL 25 декабря.

Как сообщает Report, в своем послании глава хорватского правительства отметил, что с глубокой скорбью воспринял известие о катастрофе.

"От имени правительства Республики Хорватия и от себя лично выражаю Вам, семьям погибших и всем людям, пострадавшим от этой трагедии, глубокие соболезнования", - говорится в письме.

Политик также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым в результате крушения самолета.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.