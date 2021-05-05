Премьер: Грузия и Азербайджан связаны друг с другом

"Господин президент, выражаю вам признательность за прием. Вновь увидеться с вами в Баку большое удовольствие и честь. Как вы отметили, мы были вынуждены отложить наш визит из-за моего заражения коронавирусом".

"Господин президент, выражаю вам признательность за прием. Вновь увидеться с вами в Баку большое удовольствие и честь. Как вы отметили, мы были вынуждены отложить наш визит из-за моего заражения коронавирусом".

Как передает Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал 5 мая на приеме у президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Однако я рад, что сегодня мы в Баку. Как вы отметили, у нас превосходные отношения, наши отношения длятся веками. Я хочу повторить слова вашего отца, некогда произнесенные в Тбилиси, – так распорядилась судьба и нам повезло, что мы соседи, что грузинский и азербайджанский народы соседи. Это наша судьба. Мы очень связаны друг с другом и взаимосвязаны", - добавил он.