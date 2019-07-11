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Премьер Грузии: "Восточное партнерство" стало импульсом для модернизации шести стран-партнеров

Премьер Грузии: "Восточное партнерство" стало импульсом для 6-ти стран

"Программа Европейского Союза "Восточное партнерство" стала импульсом для модернизации шести стран-партнеров".

Как передает грузинское бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил на проводимой в Батуми международной конференции, посвященной 10-летию программы "Восточного партнерства".

Он отметил, что за 10 лет программа "Восточное партнерство" добилась серьезных успехов.

По его словам, Грузия за эти годы доказала, что является устойчивой страной, нацеленной на результат.

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