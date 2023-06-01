Премьер Грузии: Поддерживаем мирный диалог между Азербайджаном и Арменией

Грузия поддерживает мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией – это в интересах всего региона.

Грузия поддерживает мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией – это в интересах всего региона.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили перед началом саммита Европейского политического сообщества.

"Мы поддерживаем мирный диалог и переговоры между Азербайджаном и Арменией. Я считаю, что это в наших интересах - Грузии, Азербайджана и Армении - всего региона", - заявил Гарибашвили.

При этом он отметил, что Грузия поддерживает очень хорошие отношения с обеими странами.

В конце 2021 года Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил соседям создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.