Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл с визитом в Азербайджан

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 24 ноября прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 24 ноября прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Ираклия Гарибашвили в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

10:48

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отбыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, визит состоится по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По информации грузинской прессы, Гарибашвили примет участие в экономическом форуме СПЕКА (Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии) в качестве почетного гостя.

Кроме того, грузинский премьер выступит с речью на саммите лидеров СПЕКА и проведет двустороннюю встречу с президентом Азербайджана.