О нас

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл с визитом в Азербайджан

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл с визитом в Азербайджан Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 24 ноября прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.
Внешняя политика
24 ноября 2023 г. 11:25
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл с визитом в Азербайджан

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 24 ноября прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Ираклия Гарибашвили в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

10:48

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отбыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, визит состоится по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По информации грузинской прессы, Гарибашвили примет участие в экономическом форуме СПЕКА (Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии) в качестве почетного гостя.

Кроме того, грузинский премьер выступит с речью на саммите лидеров СПЕКА и проведет двустороннюю встречу с президентом Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Georgian PM embarks on visit to Baku 
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş nazirinin Azərbaycana səfəri başlayıb - YENİLƏNİB

Экслюзивные новости

Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
23 ноября 2023 г. 17:26
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу единого окна
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу "единого окна"
22 ноября 2023 г. 18:47
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
22 ноября 2023 г. 11:40
Джанни де Бьязи покидает сборную Азербайджана
Джанни де Бьязи покидает сборную Азербайджана
22 ноября 2023 г. 11:28
Площадь Агдеринского района составит более 1,6 тыс. квадратных километров
Площадь Агдеринского района составит более 1,6 тыс. квадратных километров
21 ноября 2023 г. 18:40
АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи
АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи
21 ноября 2023 г. 13:46
Журналист из Нигерии: В Баку обсуждаются очень актуальные темы
Журналист из Нигерии: В Баку обсуждаются очень актуальные темы
21 ноября 2023 г. 13:34
Жаклин Десфонтен: Поддержка Азербайджана в борьбе с неоколониализмом очень ценна
Жаклин Десфонтен: Поддержка Азербайджана в борьбе с неоколониализмом очень ценна
21 ноября 2023 г. 10:42
Завотделом: Изготовленные по госстандарту халяльные лекарства должны будут иметь сертификат
Завотделом: Изготовленные по госстандарту халяльные лекарства должны будут иметь сертификат
20 ноября 2023 г. 15:56
Халяльные лекарства будут транспортироваться и храниться отдельно от других лекарств
Халяльные лекарства будут транспортироваться и храниться отдельно от других лекарств
20 ноября 2023 г. 15:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi