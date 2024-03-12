Премьер Грузии обсудил с послом Азербайджана важные стратегические проекты

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, информацию об этом распространило диппредставительство.

На встрече были подчеркнуты стратегическое партнерство и тесные дружеские отношения между двумя странами, а также важность дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах.

Было уделено внимание перспективам развития экономического, транспортного и энергетического партнерства. Обсуждались также важные стратегические проекты.

В ходе беседы затронута ситуация в регионе, подчеркнута важность мира и стабильности.