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Премьер Грузии обсудил с послом Азербайджана важные стратегические проекты

Премьер Грузии обсудил с послом Азербайджана важные стратегические проекты Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым.
Внешняя политика
12 марта 2024 г. 07:11
Премьер Грузии обсудил с послом Азербайджана важные стратегические проекты

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, информацию об этом распространило диппредставительство.

На встрече были подчеркнуты стратегическое партнерство и тесные дружеские отношения между двумя странами, а также важность дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах.

Было уделено внимание перспективам развития экономического, транспортного и энергетического партнерства. Обсуждались также важные стратегические проекты.

В ходе беседы затронута ситуация в регионе, подчеркнута важность мира и стабильности.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri Azərbaycan səfiri ilə mühüm strateji layihələri müzakirə edib

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