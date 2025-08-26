Премьер: Готовится новая Стратегия социально-экономического развития Азербайджана до 2031 года

16:20

Разрабатывается новая Стратегия социально-экономического развития Азербайджана, рассчитанная на 2027-2030 годы.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов по итогам специального заседания правительства, посвященного визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева в США.

"Стратегия социально-экономического развития на 2022-2026 годы, составленная на основе Национальных приоритетов, утвержденных президентом Ильхамом Алиевым в 2021 году, успешно реализуется. Сегодня разрабатывается новая Стратегия, которая охватит 2027-2030 годы", - сказал Асадов.

Премьер добавил, что в настоящее время важнейшим направлением государственной политики, осуществляемой под руководством президента Ильхама Алиева, является проведение строительно-восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях.