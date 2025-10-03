Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Премьер Белиза: Президент Азербайджана — сильный лидер, который поддерживает народы мира

    Внешняя политика
    • 03 октября, 2025
    • 22:06
    Премьер Белиза: Президент Азербайджана — сильный лидер, который поддерживает народы мира

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев занимает сильную позицию по многим вопросам, он поддерживает народы, которые нуждаются в помощи.

    Об этом корреспонденту американского бюро Report сказал премьер-министр Белиза Джонни Брисеньо.

    Он отметил, что высоко оценивает вклад Азербайджана в борьбу с изменением климата.

    "Я думаю, что между Азербайджаном и Белизом много общего в вопросах защиты окружающей среды, нашей природы и природных ресурсов. Наш самый важный ресурс – это наши люди. Я хотел бы поздравить правительство Азербайджана с большой работой, проделанной в этой области. Правительство Азербайджана очень успешно провело COP29, наш министр сельского хозяйства был в Баку. Они действительно очень старались выполнить многие важные задачи, которые до сих пор не были решены за время деятельности СOP. Нам необходимо воспользоваться опытом Азербайджана. Также мы с нетерпением ждем укрепления наших отношений и развития сотрудничества между обеими странами в сельском хозяйстве, борьбе с изменением климата и других вопросах, влияющих на страны, подобные нашим", - подчеркнул Брисеньо.

    Премьер Белиза отметил важность посланий азербайджанского лидера для народов мира во время его выступления на неделе высокого уровня ООН.

    "Я был в зале Генеральной Ассамблеи ООН и слушал выступление президента Азербайджана. Он занимает сильную позицию по многим вопросам, и готов поддерживать не только свой народ, но и народы, нуждающиеся в помощи. Он работает над развитием своей страны в различных направлениях. Доказательством тому является результаты по мирному треку с соседней страной. Президент заявил в своем выступлении, что после его мирной инициативы в регионе начинается новый период. Мирная политика президента Ильхама Алиева принесла стабильность в ваш регион, и это очень большой успех, он сильный лидер. Я придаю большое значение мирной повестке. Считаю, что настоящее развитие возможно только в условиях мира, особенно с соседями. У нас тоже похожая ситуация, у нас есть проблема с нашим соседом Гватемалой. Мы считаем, что у них есть необоснованные претензии, но мы решаем этот вопрос мирным путем, обращаясь в Международный суд. В этом отношении мы должны оценить обе страны за то, что они смогли прийти к общему знаменателю и достичь мира", - указал он.

    Брисеньо также отметил, что Белизу нужно перенять опыт Азербайджана в различных областях.

    "Мы хотим укрепить наше сотрудничество с президентом и правительством Азербайджана для укрепления дружественных отношений между нашими народами. Например, в области сельского хозяйства мы хотим осваивать ваши методы и применять ваш опыт в Белизе. Во время саммита ООН, разговаривая с представителями правительства Азербайджана, я слышал, как они говорили о различных сортах пшеницы, которые могут расти в жарком климате, как в моей стране Белиз. Сейчас мы работаем над способами получения этой технологии и ее тестирования в Белизе. В то же время, будучи развивающейся страной, мы также готовы поделиться своим опытом с вами. Многому можно научиться друг у друга как на национальном, так и на международном уровне. Я хочу еще раз подчеркнуть, что мы с нетерпением ждем укрепления наших отношений", - заявил премьер-министр Белиза.

