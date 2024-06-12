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Премьер Беларуси: Важно конвертировать братские отношения с Азербайджаном в торгово-экономические

Премьер Беларуси: Важно конвертировать братские отношения с Азербайджаном в торгово-экономические Позиция парламента очень важна для общества, а мнение парламента о перспективах сотрудничества Беларуси и Азербайджана на ближайшие годы очень ценно.
Внешняя политика
12 июня 2024 г. 12:50
Премьер Беларуси: Важно конвертировать братские отношения с Азербайджаном в торгово-экономические

Позиция парламента очень важна для общества, а мнение парламента о перспективах сотрудничества Беларуси и Азербайджана на ближайшие годы очень ценно.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой в Минске.

По словам Головченко, последние месяцы по праву можно назвать месяцами белорусско-азербайджанского сотрудничества. "Вслед за официальным визитом президента Беларуси [Александра Лукашенко] в Азербайджан состоялась целая череда мероприятий, в том числе моя встреча с премьер-министром страны [Али Асадовым]", - сказал он.

Глава белорусского правительства подчеркнул, что визит Сахибы Гафаровой в Беларусь очень важен и ценен, потому что так называемое парламентское измерение "набирает все большие обороты".

"Мы видим в вашем визите важный момент для укрепления белорусско-азербайджанской дружбы и с большой теплотой и радушием принимаем вас в нашей стране, - отметил Головченко. - Ваше мнение о перспективах нашей работы на ближайшие годы очень ценно. Мы обязаны конвертировать наши теплые и братские отношения в торгово-экономическую плоскость".

Позиция парламента очень важна для общества, добавил премьер. "Это правильные сигналы для бизнеса и для официальных лиц", - уверен он.

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