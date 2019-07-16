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Премьер-министр Азербайджана встретился с министром юстиции Саудовской Аравии

Премьер Азербайджана встретился с министром юстиции Саудовской Аравии

Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов принял делегацию, возглавляемую министром юстиции Саудовской Аравии Валидом бин Мохаммедом аль-Самаани. 

По сообщению Report, Н.Мамедов отметил хороший уровень двустороннего сотрудничества во многих областях, в том числе в сфере юстиции. 

По словам Н.Мамедова, двусторонние визиты на высшем уровне служат укреплению дружеских и партнерских отношений между странами. "Уверен, что ваш визит будет содействовать расширению связей между нашими странами", - подчеркнул он. 

Премьер-министр также поблагодарил министра юстиции Саудовской Аравии за справедливую позицию его страны по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки.

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