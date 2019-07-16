Премьер-министр Азербайджана встретился с министром юстиции Саудовской Аравии

Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов принял делегацию, возглавляемую министром юстиции Саудовской Аравии Валидом бин Мохаммедом аль-Самаани.

По сообщению Report, Н.Мамедов отметил хороший уровень двустороннего сотрудничества во многих областях, в том числе в сфере юстиции.

По словам Н.Мамедова, двусторонние визиты на высшем уровне служат укреплению дружеских и партнерских отношений между странами. "Уверен, что ваш визит будет содействовать расширению связей между нашими странами", - подчеркнул он.

Премьер-министр также поблагодарил министра юстиции Саудовской Аравии за справедливую позицию его страны по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки.