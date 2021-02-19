Премьер Азербайджана участвовал в Метеорологическом форуме тюркского мира

На форуме было зачитано обращение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и вице-президент Турции Фуат Октай приняли участие в Метеорологическом форуме тюркского мира.

Как сообщает Report, на форуме, посвященном 84-й годовщине создания Главного управления метеорологии Турции, обсуждались вопросы расширения совместной деятельности метеорологических учреждений тюркоязычных стран на международных платформах.

На мероприятии сначала выступили министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемир, официальные лица соответствующих структур Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Северного Кипра Турецкой Республики.

Затем выступил премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.

На форуме было зачитано обращение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.