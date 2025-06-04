Премьер Азербайджана прибыл в Таджикистан для участия в заседании Совета глав правительств СНГ

Премьер Азербайджана прибыл в Таджикистан для участия в заседании Совета глав правительств СНГ

Премьер-министр Азербайджана прибыл в Таджикистан для участия в заседании Совета глав правительств СНГ

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Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл в Таджикистан. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров. Сообщается что цель визита - участие в заседании Совета глав правительств СНГ. Отметим, что 5 июня в Душанбе состоится заседание Совета глав правительств СНГ. В нем примут участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Основные темы повестки дня: углубление торгово-экономического сотрудничества, развитие промышленного сотрудничества, включая тяжелое машиностроение, культурно-гуманитарное взаимодействие, здравоохранение, развитие волонтерского движения в СНГ. Ожидается подписание пакета документов, нацеленных на дальнейшее укрепление многопланового сотрудничества в рамках Содружества. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Azerbaijani PM pays working visit to Dushanbe