Премьер Азербайджана прибыл в Таджикистан для участия в заседании Совета глав правительств СНГ

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл в Таджикистан.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.
Сообщается что цель визита - участие в заседании Совета глав правительств СНГ.
Отметим, что 5 июня в Душанбе состоится заседание Совета глав правительств СНГ. В нем примут участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.
Основные темы повестки дня: углубление торгово-экономического сотрудничества, развитие промышленного сотрудничества, включая тяжелое машиностроение, культурно-гуманитарное взаимодействие, здравоохранение, развитие волонтерского движения в СНГ.
Ожидается подписание пакета документов, нацеленных на дальнейшее укрепление многопланового сотрудничества в рамках Содружества.