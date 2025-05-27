Премьер Азербайджана обсудил с главой Сената Египта расширение сотрудничества

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел встречу с председателем Сената Египта Абделем Вахабом Абделем Разеком, находящимся с визитом в Баку.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел встречу с председателем Сената Египта Абделем Вахабом Абделем Разеком, находящимся с визитом в Баку.

Как передает Report со ссылкой на Кабинет министров, стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений в различных сферах.

Особо было отмечено значение взаимных визитов президентов Ильхама Алиева и Абделя Фаттаха ас-Сиси, открывших новую страницу в межгосударственных отношениях.

Стороны обсудили перспективы укрепления межпарламентского сотрудничества, подчеркнув важную роль законодательных органов в укреплении связей между двумя странами. На встрече также обсуждались перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Египтом в различных направлениях.

