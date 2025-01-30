Премьер Азербайджана находится с рабочим визитом в Казахстане

15:35

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл 30 января в город Алматы по приглашению премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Алматы Али Асадова встречали заместитель премьер-министра — руководитель аппарата правительства Казахстана Галымжан Койшыбаев и другие официальные лица.

В рамках визита премьер Азербайджана выступит на международном цифровом форуме "Digital Almaty 2025" и примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в качестве гостя.