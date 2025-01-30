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Премьер Азербайджана находится с рабочим визитом в Казахстане

Премьер Азербайджана находится с рабочим визитом в Казахстане 15:35
Внешняя политика
30 января 2025 г. 15:43
Премьер Азербайджана находится с рабочим визитом в Казахстане

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл 30 января в город Алматы по приглашению премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Алматы Али Асадова встречали заместитель премьер-министра — руководитель аппарата правительства Казахстана Галымжан Койшыбаев и другие официальные лица.

В рамках визита премьер Азербайджана выступит на международном цифровом форуме "Digital Almaty 2025" и примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в качестве гостя.

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Версия на английском языке Azerbaijani PM arrives in Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Almatıda işgüzar səfərdədir

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