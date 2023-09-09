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Премьер Армении заявил грузинскому коллеге о готовности провести переговоры с президентом Азербайджана

Премьер Армении заявил грузинскому коллеге о готовности провести переговоры с президентом Азербайджана Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили заявил о готовности провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для снижения напряженности на армяно-азербайджанской
Внешняя политика
9 сентября 2023 г. 16:46
Премьер Армении заявил грузинскому коллеге о готовности провести переговоры с президентом Азербайджана
Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили заявил о готовности провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для снижения напряженности на армяно-азербайджанской границе.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы главы армянского Кабмина.

Пашинян подтвердил приверженность подходам решения всех вопросов исключительно дипломатическим путем и в конструктивной атмосфере на основе договоренностей, достигнутых 6 октября 2022 года в Праге и 14 мая 2023 года в Брюсселе.

Грузинский премьер заявил, что готов приложить усилия во благо мира и стабильности в регионе. Стороны отметили важность решения основных вопросов мирным путем.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan gürcüstanlı həmkarına da Azərbaycanla təcili danışıqlara hazır olduğunu bildirib
Версия на английском языке Armenian PM tells Georgian counterpart about his readiness to negotiate with President of Azerbaijan

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