Премьер Армении заявил грузинскому коллеге о готовности провести переговоры с президентом Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили заявил о готовности провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для снижения напряженности на армяно-азербайджанской

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили заявил о готовности провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для снижения напряженности на армяно-азербайджанской границе.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы главы армянского Кабмина.

Пашинян подтвердил приверженность подходам решения всех вопросов исключительно дипломатическим путем и в конструктивной атмосфере на основе договоренностей, достигнутых 6 октября 2022 года в Праге и 14 мая 2023 года в Брюсселе.

Грузинский премьер заявил, что готов приложить усилия во благо мира и стабильности в регионе. Стороны отметили важность решения основных вопросов мирным путем.