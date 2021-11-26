Премьер Армении отбыл в Россию для участия в трехсторонней встрече

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу отправился с рабочим визитом в Россию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу отправился с рабочим визитом в Россию.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Азербайджан, об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

В Сочи намечается трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Никола Пашиняна.

Также состоятся двусторонние встречи с президентом России.

Сегодня в Сочи состоится встреча лидеров России, Армении и Азербайджана. Она будет приурочена к годовщине подписания трехстороннего заявления по Карабаху, и будет рассмотрен ход реализации договоренностей, наметят дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе.