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Премьер Армении отбыл в Россию для участия в трехсторонней встрече

Премьер Армении отбыл в Россию для участия в трехсторонней встрече Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу отправился с рабочим визитом в Россию.
Внешняя политика
26 ноября 2021 г. 10:57
Премьер Армении отбыл в Россию для участия в трехсторонней встрече
Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу отправился с рабочим визитом в Россию.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Азербайджан, об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

В Сочи намечается трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Никола Пашиняна.

Также состоятся двусторонние встречи с президентом России.

Сегодня в Сочи состоится встреча лидеров России, Армении и Азербайджана. Она будет приурочена к годовщине подписания трехстороннего заявления по Карабаху, и будет рассмотрен ход реализации договоренностей, наметят дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе.

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Версия на английском языке Nikol Pashinyan leaves for Sochi to attend trilateral meeting 
Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan üçtərəfli görüşdə iştirak etmək üçün Soçiyə yola düşüb

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