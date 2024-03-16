Премьер Али Асадов встретился с лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммедом Юнусом

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 16 марта встретился с лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммедом Юнусом.

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 16 марта встретился с лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммедом Юнусом.

Как сообщает Report , на встрече была подчеркнута важность XI Глобального Бакинского форума, а участие в нем глав государств и правительств большого числа стран, известных политических и общественных деятелей было оценено как показатель престижа мероприятия.

Была предоставлена информация о достижениях и динамичном пути развития Азербайджана в период независимости. Было подчеркнуто, что масштабные реформы, проводимые в нашей стране во всех сферах, в частности в экономической, дали положительные результаты.

Также была высоко оценена многолетняя эффективная деятельность лауреата Нобелевской премии мира Мухаммеда Юнуса в борьбе с бедностью во всем мире.