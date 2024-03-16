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Премьер Али Асадов встретился с лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммедом Юнусом

Премьер Али Асадов встретился с лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммедом Юнусом Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 16 марта встретился с лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммедом Юнусом.
Внешняя политика
16 марта 2024 г. 18:13
Премьер Али Асадов встретился с лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммедом Юнусом

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 16 марта встретился с лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммедом Юнусом.

Как сообщает Report, на встрече была подчеркнута важность XI Глобального Бакинского форума, а участие в нем глав государств и правительств большого числа стран, известных политических и общественных деятелей было оценено как показатель престижа мероприятия.

Была предоставлена информация о достижениях и динамичном пути развития Азербайджана в период независимости. Было подчеркнуто, что масштабные реформы, проводимые в нашей стране во всех сферах, в частности в экономической, дали положительные результаты.

Также была высоко оценена многолетняя эффективная деятельность лауреата Нобелевской премии мира Мухаммеда Юнуса в борьбе с бедностью во всем мире.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Nobel sülh mükafatı laureatı Məhəmməd Yunusla görüşüb

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