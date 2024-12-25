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Премьер Албании выразил соболезнования Азербайджану и Казахстану в связи с крушением самолета вблизи Актау

Премьер Албании выразил соболезнования Азербайджану и Казахстану в связи с крушением самолета вблизи Актау Премьер-министр Албании Эди Рама выразил соболезнования Азербайджану и Казахстану в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL вблизи казахстанского города Актау.
Внешняя политика
25 декабря 2024 г. 19:20
Премьер Албании выразил соболезнования Азербайджану и Казахстану в связи с крушением самолета вблизи Актау

Премьер-министр Албании Эди Рама выразил соболезнования Азербайджану и Казахстану в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL вблизи казахстанского города Актау.

Как сообщает Report, об этом Рама написал в соцсети X.

"От имени Албании выражаю глубокие соболезнования нашим скорбящим друзьям и братским странам — Азербайджану и Казахстану", - говорится в публикации албанского премьера.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. Согласно последней информации в авиакатастрофе выжили 32 человека. В Азербайджане в связи с инцидентом 26 декабря объявлен траур.

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Версия на азербайджанском языке Albaniya Baş naziri təyyarə qəzası ilə bağlı Azərbaycan və Qazaxıstana başsağlığı verib
Версия на английском языке Albanian PM offers condolences to Azerbaijan and Kazakhstan over airplane crash

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