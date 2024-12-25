Премьер Албании выразил соболезнования Азербайджану и Казахстану в связи с крушением самолета вблизи Актау

Премьер-министр Албании Эди Рама выразил соболезнования Азербайджану и Казахстану в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL вблизи казахстанского города Актау.

Премьер-министр Албании Эди Рама выразил соболезнования Азербайджану и Казахстану в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL вблизи казахстанского города Актау.

Как сообщает Report, об этом Рама написал в соцсети X.

"От имени Албании выражаю глубокие соболезнования нашим скорбящим друзьям и братским странам — Азербайджану и Казахстану", - говорится в публикации албанского премьера.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. Согласно последней информации в авиакатастрофе выжили 32 человека. В Азербайджане в связи с инцидентом 26 декабря объявлен траур.