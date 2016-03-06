Премьер Венгрии: Неутомимая деятельность и успех проявляют себя. Я вижу это в Азербайджане

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ "Я знал о ситуации в Азербайджане в 1990-1991 годах, в последующие годы. Вновь посетив вашу страну, я увидел, что обеспечивается всестороннее развитие". Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в заявлении для печати.

По его словам, если в книгах по истории когда-нибудь напишут об этом, то отразят данный период именно как период особого развития, так как Азербайджан стал развиваться, можно сказать, из безвыходного положения. "Могу даже сказать, что все в мире относились к этому ревниво. Поэтому, устанавливая с вами контакты, мы выражаем уважение и почтение в связи с тем, что за последние 20 с лишним лет достигнуты такие результаты", - констатировал глава венгерского правительства.

Он подчеркнул, что для этих достижений, естественно, требуется много времени. Важную роль в этих успехах играют поддержка народа и другие факторы. Однако при этом, естественно, большая необходимость ощущается в лидерах, которые ведут страну вперед по особому пути.

"Мы не скрываем этого и очень высоко оцениваем усилия, деятельность президента Алиева. Потому что мы видим гигантские темпы развития, и это происходит благодаря большим усилиям Азербайджана, руководящих лиц в Азербайджане, народа в целом. Однако успехи в мире не всегда признают столь легко. Здесь могут быть многие причины. Но рано или поздно неутомимая деятельность и успех проявляют себя. Я вижу это в Азербайджане", - продолжил Орбан.

Он привлек внимание к тому факту, что за последние 2-3 года позиции, вес Азербайджана существенно возросли. Что касается Европейского Союза, то сегодня мы, глядя на Азербайджан с данной перспективы, видим стабильную страну, обеспечившую успешное развитие. А это связано с вкладом, который вы вносите в долгосрочное сотрудничество между Востоком и Западом:"Мы видим страну с богатейшими национально-духовными традициями. Вместе с тем, эта страна воспринимает особые элементы европейских ценностей. Это – незаменимое богатство. Именно по этой причине авторитет Вашей страны в последние 2-3 года возрос".

"Сегодня мы также наблюдаем некоторые экономические трудности, связанные с падением цен на нефть. Однако вы, правильно отреагировав на эту новую систему, адаптируетесь, и нынешний период также открывает другие новые возможности. Поэтому появляются новые возможности для нашего экономического сотрудничества, так как, что касается экономической политики, то эту политику уже невозможно проводить как раньше. Раньше цены на нефть были другими. Поэтому мы должны адаптироваться к новым условиям, и мы можем сделать это совместно. Кроме того, у нас есть такой опыт, который мы можем использовать в нашем сотрудничестве", - сказал Орбан.

"Считаю, что Азербайджан это такая страна, которая выйдет из нынешнего периода даже с более сильной позицией. То есть будет построена более диверсифицированная экономика, и в этом процессе сможем участвовать и мы, венгры. Так будет и в области бизнеса. Обучением ваших студентов в нашей стране мы ее более усилим отношения. Я приехал сюда, чтобы изложить эти мысли.

Хочу отметить, что после нашей последней встречи сотрудничество между двумя странами еще более активизировалось. Это еще раз показывает, что нам необходимо ежегодно организовывать встречи на высоком уровне, придавая тем самым импульс развитию как гуманитарной, так и экономической сфер. Мы возвратимся в нашу страну – Венгрию с надеждой на усиление дружбы между нашими народами, еще большее укрепление личных отношений между руководителями двух стран. Нам хотелось бы, чтобы отношения между Венгрией и Азербайджаном служили интересам наших народов", - сказал в довершении глава Кабмина Венгрии.