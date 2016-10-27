Премьер Турции приветствовал позицию Азербайджана по борьбе с FETO

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Уверен, что примеру Азербайджана в вопросе борьбы с террористическим течением Фетуллаха Гюлена, последуют и другие тюркские государства.

Как передает Report, со ссылкой на агентство Анадолу, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в беседе с журналистами в Стамбуле в четверг.

«Террористическое течение Гюлена опасно не только для Турции, но и для всего мира. Ни одно из государств, где действуют сторонники Гюлена, не находится в безопасности», - подчеркнул Йылдырым.

По его словам, братский Азербайджан в этом вопросе продемонстрировал оперативность и чувствительность.

«Мы высоко оцениваем шаги Азербайджана по полному уничтожению структур Гюлена. Надеемся, что и другие дружественные и братские страны последуют по этому пути», - сказал премьер.

По его словам, официальная Анкара не сомневается в этом.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в террористической организации Фетуллаха Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погиб 241 человек.