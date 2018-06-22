Премьер Пакистана: Мы всегда поддерживаем Азербайджан в вопросе Нагорного Карабаха

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде встретился с премьер-министром этой страны Насирулом Мулком.

Как сообщили Report в посольстве, посол передал приветствия руководства Азербайджанской Республики, отметил, что Азербайджан придает особую значимость связям с Пакистаном, Пакистан является близким другом Азербайджана и братской страной.

А. Ализаде проинформировал о нынешнем уровне эффективных связей, осуществленных визитах на высоком уровне, подписанных документах, работах в сфере упрощения визового режима, расширения туристических связей, подчеркнул заинтересованность Азербайджана в еще большем расширении сотрудничества с Пакистаном в экономической, торговой, оборонно-промышленной, военной и военно-технической, энергетических и других сферах.

Посол отметил, что справедливая позиция Пакистана в вопросе Нагорного Карабаха и оказываемая Азербайджану поддержка высоко ценится.

Премьер-министр Пакистана Насирул Мулк отметил, что пакистано-азербайджанские связи построены на взаимном уважении, доверии и искренности. Премьер сказал, что визит президента Азербайджана в Пакистан в 2017 году внес вклад в развитие связей, попросил донести его приветствия президенту Азербайджана. Он отметил, что принципиальная позиция Пакистана в вопросе Нагорного Карабаха известна, Пакистан всегда будет поддерживать Азербайджан. Премьер добавил, что поддержка Азербайджаном Пакистана также высоко ценится, подчеркнул, что усилия для расширения сотрудничества в экономической, торговой, энергетической, инвестиционной сфере будут продолжены.

Премьер-министр отметил важность созданного в прошлом году по инициативе Азербайджана трехстороннего формата сотрудничества Азербайджан-Пакистан-Турция. Премьер отметил готовность Пакистана провести вторую встречу министров иностранных дел в данном формате в Исламабаде.