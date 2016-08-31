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    Премьер-министры Азербайджана и Грузии обсудили реализацию Южного газового коридора

    Главы правительств отметили позитивную динамику в сотрудничестве cтран в политической, экономической и гуманитарной сферах

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили со своим азербайджанским коллегой Артуром Расизаде на встрече в Баку обсудил совместные транспортные и энергетические проекты, сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия.

    В ходе беседы главы правительств отметили позитивную динамику в сотрудничестве cтран в политической, экономической и гуманитарной сферах.

    "Внимание было уделено крупномасштабным транспортным и энергетическим проектам регионального масштаба, которые совместно осуществляют Грузия и Азербайджан. Особенно были отмечены проекты Южного газового коридора и железной дороги Баку-Тбилиси-Карс", - говорится в сообщении пресс-службы главы правительства Грузии.

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