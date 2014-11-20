Премьер-министр Южной Кореи посетит Азербайджан на следующей неделе

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Южной Кореи Чон Хон Вон посетит Азербайджан 26 ноября. Как сообщает Report со ссылкой на южнокорейские СМИ, в ходе визита будут обсуждены вопросы активизации двусторонних отношений, развитие экономического сотрудничества, в том числе в сфере инфраструктуры, нефтехимии и оборонной промышленности. Запланирована встреча Чон Хон Вон с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Премьер-министр Южной Кореи прибудет в Азербайджан после посещения Египта и Марокко.