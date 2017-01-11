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    Премьер-министр: Япония придает важное значение развитию отношений с Азербайджаном

    Синдзо Абе подчеркнул важность интенсификации отношений в сфере экономики с Азербайджаном

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Япония придает важное значение развитию отношений с Азербайджаном. 

    Как сообщает Report  со ссылкой на посольство Азербайджана в Японии, об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абе  на ужине с японоговорящими послами зарубежных стран. 

    На встрече также принял участие посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде.

    Премьер особо подчеркнул важность интенсификации отношений в сфере экономики, а также расширения связей между регионами двух стран.

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