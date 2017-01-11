Премьер-министр: Япония придает важное значение развитию отношений с Азербайджаном

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Япония придает важное значение развитию отношений с Азербайджаном.
Как сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Японии, об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абе на ужине с японоговорящими послами зарубежных стран.
На встрече также принял участие посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде.
Премьер особо подчеркнул важность интенсификации отношений в сфере экономики, а также расширения связей между регионами двух стран.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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