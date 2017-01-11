Премьер-министр: Япония придает важное значение развитию отношений с Азербайджаном

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Япония придает важное значение развитию отношений с Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Японии, об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абе на ужине с японоговорящими послами зарубежных стран.

На встрече также принял участие посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде.

Премьер особо подчеркнул важность интенсификации отношений в сфере экономики, а также расширения связей между регионами двух стран.