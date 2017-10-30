Премьер-министр Узбекистана находится с визитом в Азербайджане

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов находится с визитом в Азербайджане, сообщает Report со ссылкой на МИД республики.

Глава правительства возглавляет делегацию Узбекистана, которая примет участие в сегодняшней церемонии открытия железнодорожной линии "Баку-Тбилиси-Карс".

Напомним, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК), строительство которой началось в 2007 году, сегодня будет сдана в эксплуатацию.

В церемонии открытия, которая пройдет в столице Азербайджана, примут участие президент Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, а также другие официальные лица трех стран, представители транспортного сектора.