Премьер-министр Турции посетит Азербайджан

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу посетит Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на встрече со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым в Баку.

По словам М.Чавушоглу, ожидается, что турецкий премьер прибудет в Баку 3 декабря.

В ходе визита А.Давутоглу проведет ряд официальных встреч, на которых обсудит вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и мировой повестки.

Отметим, это первый официальный визит А. Давутоглу после утверждения нового состава правительства Турции.