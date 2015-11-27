Премьер-министр Турции посетит Азербайджан

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу посетит Азербайджан.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на встрече со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым в Баку.
По словам М.Чавушоглу, ожидается, что турецкий премьер прибудет в Баку 3 декабря.
В ходе визита А.Давутоглу проведет ряд официальных встреч, на которых обсудит вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и мировой повестки.
Отметим, это первый официальный визит А. Давутоглу после утверждения нового состава правительства Турции.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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