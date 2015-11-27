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    Премьер-министр Турции посетит Азербайджан

    Это будет первый визит А. Давутоглу после утверждения нового состава правительства Турции

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу посетит Азербайджан.

    Как сообщает Report, об этом  заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на встрече со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым  в Баку.

    По словам М.Чавушоглу, ожидается, что турецкий премьер прибудет в Баку 3 декабря.

    В ходе визита А.Давутоглу проведет ряд официальных встреч, на которых обсудит вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и мировой повестки.

    Отметим, это первый официальный визит А. Давутоглу после утверждения нового состава правительства Турции.

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