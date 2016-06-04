​Премьер-министр Турции посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Азербайджане премьер-министр Турции Бинали Йылдырым посетил Аллею почетного захоронения.

Как сообщает Report, Б.Йылдырым возложил венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, почтил его память.

Гость также почтил память ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложил цветы к ее могиле.

Премьер-министр Турции также посетил Аллею шехидов, почтил память героев, отдавших свои жизни за независимость Азербайджана, возложил венок к комплексу "Вечный огонь", а также к памятнику, воздвигнутому в честь турецких шехидов.