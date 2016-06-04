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    ​Премьер-министр Турции посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

    Бинали Йылдырым также возложил венок к памятнику, воздвигнутому в честь турецких шехидов

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Азербайджане премьер-министр Турции Бинали Йылдырым посетил Аллею почетного захоронения.

    Как сообщает Report, Б.Йылдырым возложил венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, почтил его память.

    Гость также почтил память ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложил цветы к ее могиле.

    Премьер-министр Турции также посетил Аллею шехидов, почтил память героев, отдавших свои жизни за независимость Азербайджана, возложил венок к комплексу "Вечный огонь", а также к памятнику, воздвигнутому в честь турецких шехидов. 

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