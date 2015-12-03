Премьер-министр Турции прибыл в Азербайджан

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу прибыл в Азербайджан.
Как сообщает Report, в международном аэропорту Гейдар Алиев, А.Давутоглу встречали официальные лица страны, а также посол Турции в Азербайджане.
Как ожидается, в ходе визита, турецкий премьер встретится с президентом страны Ильхамом Алиевым, премьер-министром Артуром Раси-заде, а также выступит с лекцией в Университете АДА.
На встречах будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и мировой повестки.
Отметим, это первый официальный визит А. Давутоглу после утверждения нового состава правительства Турции.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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