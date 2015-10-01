​Премьер-министр Татарстана рассказал о совместных проектах с Азербайджаном

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ "У Азербайджана традиционно выстроены тесные торгово-экономические и гуманитарные связи с Татарстаном".

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, выступая на VI Азербайджано-российском межрегиональном форуме в Екатеринбурге.

"Этому способствует наличие постоянного представительства республики в Азербайджане, которое работает с 1992 года. Давними партнерами Азербайджана являются такие татарстанские предприятия, как "КАМАЗ" и Казанский вертолетный завод, а также "Нижнекамскнефтехим", - указал глава правительства.

По его словам, на данный момент Татарстан реализует ряд совместных с Азербайджаном проектов.

"Очень приятно, что мы взаимодействуем в сфере фармацевтики. Сегодня Министерством здравоохранения Азербайджана зарегистрированы 33 наименования лекарственных препаратов, которые поставляет "Татхимфармпрепараты" в Азербайджанскую Республику", - отметил И.Халиков.

"Буквально через неделю, 7 октября, в Казани крупнейший производитель соков Азербайджанской Республики начнет строительство завода и логистического центра", – добавил он.