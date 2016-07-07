Премьер-министр Сербии встретился с главой азербайджанской компании

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Сербии Александр Вучич провел встречу с руководителем компании "Azvirt" Kамилем Алиевым.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт правительства Сербии, на встрече А.Вучич выразил удовлетворение успешным сотрудничеством с компанией, отметив реализацию такого инфраструктурного проекта, как строительство дороги на коридоре 11 автотрассы Лиг-Прельина. Сербский премьер отметил возможности для дальнейшего сотрудничества.

В свою очередь, глава компании "Azvirt" отметил наличие благоприятной бизнес-среды в Сербии, благодаря чему компания намерена усилить свое присутствие на Балканах.

Отметим, что на встрече участвовал также посол Азербайджана в Сербии Эльдар Гасанов.