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    Премьер-министр Сербии встретился с главой азербайджанской компании

    Компания Azvirt намерена расширить присутствие на Балканах

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Сербии Александр Вучич провел встречу с руководителем компании "Azvirt" Kамилем Алиевым.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт правительства Сербии, на встрече А.Вучич выразил удовлетворение успешным сотрудничеством с компанией, отметив реализацию такого инфраструктурного проекта, как строительство дороги на коридоре 11 автотрассы Лиг-Прельина. Сербский премьер отметил возможности для дальнейшего сотрудничества.

    В свою очередь, глава компании "Azvirt" отметил наличие благоприятной бизнес-среды в Сербии, благодаря чему компания намерена усилить свое присутствие на Балканах.

    Отметим, что на встрече участвовал также посол Азербайджана в Сербии Эльдар Гасанов.

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