Премьер-министр России позвонил президенту Азербайджана

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, Дмитрий Медведев поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов на высшем государственном посту и крепкого здоровья.

Глава государства выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что двусторонние дружественные отношения между нашими странами и впредь будут успешно развиваться во всех областях.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудили вопросы, связанные с нынешним состоянием и перспективами экономического сотрудничества.