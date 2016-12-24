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    Премьер-министр России позвонил президенту Азербайджана

    Дмитрий Медведев поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов на высшем государственном посту

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, Дмитрий Медведев поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов на высшем государственном посту и крепкого здоровья.

    Глава государства выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.

    В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что двусторонние дружественные отношения между нашими странами и впредь будут успешно развиваться во всех областях.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудили вопросы, связанные с нынешним состоянием и перспективами экономического сотрудничества.

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