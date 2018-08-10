Премьер-министр Новруз Мамедов встретился с президентом Таджикистана

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ 10 августа премьер-министр Азербайджанской Республики Новруз Мамедов встретился с находящимся с официальным визитом в нашей стране президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, напомнив о традиционных дружественных отношениях между Азербайджаном и Таджикистаном, премьер-министр Новруз Мамедов выразил удовлетворение продолжением в настоящее время связей на высоком уровне. Подчеркнув, что официальный визит президента Таджикистана в нашу страну будет значимым с точки зрения дальнейшего углубления политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, премьер-министр отметил, что проведенные в рамках визита встречи высокого уровня между президентами, состоявшиеся переговоры и подписанные документы откроют новые перспективы для многостороннего взаимодействия, создадут условия для взаимного инвестирования.

Президент Республики Taджикистан Эмомали Рахмон, в первую очередь, поздравил Новруза Мамедова с назначением премьер-министром, пожелал ему успехов в деятельности. Выразив удовлетворение визитом в дружественный Азербайджан, являющийся одной из самых развитых стран региона, президент подчеркнул, что этот визит проходит очень плодотворно и эффективно. Выразив уверенность в том, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Таджикистаном и дальше будут развиваться на основе дружбы и партнерства, Эмомали Рахмон отметил, что постоянно расширяющееся взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической сфере, горно-промысловой промышленности, в области сельского хозяйства, транспорта, образования, культуры и других областях отвечает интересам наших народов.

На встрече премьер-министр Новруз Мамедов подробно проинформировал гостя об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. Премьер-министр подчеркнул, что затягивание урегулирования конфликта из-за неконструктивной позиции Армении создает угрозу миру и спокойствию во всем регионе.

В ходе теплой беседы состоялся широкий обмен мнениями о развитии регионального сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном в сферах, вызывающих взаимный интерес, обмене опытом.