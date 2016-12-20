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    Премьер-министр Беларуси: Наиболее проработанным вариантом альтернативной поставки нефти является Азербайджан

    Андрей Кобяков отметил необходимость диверсификации поставщиков нефти

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Наиболее проработанным вариантом альтернативной поставки нефти в Беларусь является Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

    Он отметил необходимость диверсификации поставщиков нефти в республику. Такое решение, по его словам, в первую очередь принято из-за сокращения поставок нефти в Беларусь Россией.

    Кобяков добавил, что в скором времени поставки нефти вернуться в прежнее русло. "Наиболее проработанным вариантом альтернативной поставки является Азербайджан, но рассматриваются и другие", - заявил  он.

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