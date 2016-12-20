Премьер-министр Беларуси: Наиболее проработанным вариантом альтернативной поставки нефти является Азербайджан

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Наиболее проработанным вариантом альтернативной поставки нефти в Беларусь является Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Он отметил необходимость диверсификации поставщиков нефти в республику. Такое решение, по его словам, в первую очередь принято из-за сокращения поставок нефти в Беларусь Россией.

Кобяков добавил, что в скором времени поставки нефти вернуться в прежнее русло. "Наиболее проработанным вариантом альтернативной поставки является Азербайджан, но рассматриваются и другие", - заявил он.