Премьер-министр Молдовы: Наша страна заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ 3 марта 2016 году чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Молдова Намик Алиев встретился с премьер-министром Республики Молдова господином Павлом Филипом.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Азербайджана в Республике Молдова, тепло поприветствовав посла, премьер-министр Республики Молдова с удовлетворением отметил, что двусторонние отношения между Молдовой и Азербайджаном находятся на высоком уровне и особо подчеркнул, что Молдова заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном.

Павел Филип проинформировал о деятельности правительства, о внутриполитической ситуации в стране. Он отметил, что двусторонние связи между Молдовой и Азербайджаном основаны на принципах взаимопонимания и взаимной выгоды. Он с удовлетворением отметил, что между основными государственными структурами двух стран налажены хорошие связи. Глава правительства Молдовы отметил важность взаимодействия в экономической, политической и гуманитарной сферах.

В свою очередь, посол Намик Алиев, выразив благодарность за теплый прием и искреннюю беседу, поздравил господина Павла Филипа с избранием премьер-министром Республики Молдова, а также праздником весны Мэрцишор.

Посол выразил удовлетворение тем, что взаимовыгодное сотрудничество между Молдовой и Азербайджаном сегодня углубляется и расширяется. Он сказал, что Азербайджанская Республика заинтересована в расширении связей с Молдовой. Подчеркнув, что отношения между двумя странами успешно развиваются, посол отметил значение взаимных визитов высокого уровня в дальнейшем углублении и расширении связей.

Посол отметил, что он со своей стороны приложит все усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений и укрепления связей между Азербайджаном и Молдовой. Посол проинформировал премьер-министра Молдовы об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и отметил необходимость сотрудничества в борьбе с воинствующим сепаратизмом, нарушающим территориальную целостность наших стран. Главе правительства была представлена различная литература, изданная посольством.