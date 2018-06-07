Премьер-министр Ирака направил президенту Азербайджана поздравительное письмо

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Республики Ирак доктор Хайдер аль-Абади направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Мир вам, милость Аллаха и Его благословение.

Ваше превосходительство.

От имени правительства, народа Республики Ирак и от себя лично передаю самые искренние поздравления Вам, народу и правительству Азербайджана по случаю национального праздника – Дня Республики.

Желаю Вам крепкого здоровья, а азербайджанскому народу – бласостояния и благополучия. Пользуясь случаем, подчеркиваю глубину дружественных отношений и сотрудничества между нашими народами.

Ваше превосходительство, прошу принять мое глубочайшее уважение и почтение".