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    Премьер-министр Ирака направил президенту Азербайджана поздравительное письмо

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Республики Ирак доктор Хайдер аль-Абади направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо. 

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится: 

    "Мир вам, милость Аллаха и Его благословение.

    Ваше превосходительство.

    От имени правительства, народа Республики Ирак и от себя лично передаю самые искренние поздравления Вам, народу и правительству Азербайджана по случаю национального праздника – Дня Республики.

    Желаю Вам крепкого здоровья, а азербайджанскому народу – бласостояния и благополучия. Пользуясь случаем, подчеркиваю глубину дружественных отношений и сотрудничества между нашими народами.

    Ваше превосходительство, прошу принять мое глубочайшее уважение и почтение".

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