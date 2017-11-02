Премьер-министр и спикер парламента Черногории посетят Азербайджан

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Готовится визит в Азербайджан премьер-министра и спикера парламента Черногории. Как сообщает Report, об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович.

"Мы намерены продолжать политический диалог. Азербайджан - стратегический партнер для нас. Есть проект поставок азербайджанского газа к границе Черногории, что расширит наше стратегическое сотрудничество. Для развития нашего сотрудничества существуют все возможности, в том числе и в сфере образования, агропромышленного комплекса, туризма и ряде других сфер", - заявил глава МИД этой страны, отметив, что Черногория также проявляет интерес к проекту TAP.

"Мы следим за проектом и его возможным расширением, поддерживаем многовекторность проекта", - добавил он.

Комментируя вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта, министр отметил, что Черногория - сторонник мирного решения конфликтов: " Мы поддерживаем резолюции СБ ООН и роль ОБСЕ в данном процессе".