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    Премьер-министр: Грузия и Азербайджан обсудят новые векторы регионального сотрудничества

    Тбилиси. 29 августа. REPORT.AZ/ “Грузия и Азербайджан – стратегические партнеры, совместно реализующие проекты исторической значимости”.

    По сообщению грузинского бюро Report, об этом на брифинге заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе. Глава правительства также коснулся повестки двусторонних встреч в Азербайджане.

    “Мы рассмотрим новые важные векторы двустороннего сотрудничества, а также инициативы по углублению отношений и торговым, в частности. Это будет содействовать экономическому развитию Грузии и превращении нашей страны в региональный центр”, - отметил грузинский премьер.

    Отметим, что М.Бахтадзе 30 августа прибудет с официальным визитом в Азербайджан. В рамках визита предусмотрены его встречи с главой правительства Азербайджана Новрузом Мамедовым, спикером Милли Меджлиса Октаем Асадовым и другими официальными лицами страны.

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