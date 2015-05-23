Премьер-министр Грузии выразил соболезнования президенту Азербайджана

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Как сообщает Report, в письме-соболезновании говорится:

"Меня глубоко потрясло известие о многочисленных человеческих жертвах, в том числе и детей, и десятках раненых в результате пожара в жилом доме в Баку.

Мы разделяем вашу боль. Выражаю Вам, а также семьям и родственникам погибших глубокие соболезнования. В эти печальные дни мы рядом с вами”.