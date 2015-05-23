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    Премьер-министр Грузии выразил соболезнования президенту Азербайджана

    В эти печальные дни мы рядом с вами

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования президенту Азербайджана  Ильхаму Алиеву. Как сообщает Report, в письме-соболезновании говорится:

    "Меня глубоко потрясло известие о многочисленных человеческих жертвах, в том числе и детей, и десятках раненых в результате пожара в жилом доме в Баку. 

    Мы разделяем вашу боль. Выражаю Вам, а также семьям и родственникам погибших глубокие соболезнования. В эти печальные дни мы рядом с вами”.

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