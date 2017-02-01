Премьер-министр Грузии обсудил с послом Азербайджана приоритетные направления сотрудничества

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили принял нового посла Азербайджана Дурсуна Гасанова и обсудил с ним приоритетные направления сотрудничества, сообщает Report со ссылкой на сайт грузинского правительства.

"На встрече собеседники обсудили основные вопросы партнерских отношений между двумя странами и перспективы углубления сотрудничества", - говорится в сообщении.

Глава грузинского правительства Г.Квирикашвили пожелал азербайджанскому дипломату успехов в дальнейшей деятельности и выразил надежду, что традиционное сотрудничество между Азербайджаном и Грузией еще больше углубится.