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    Премьер-министр Грузии обсудил с послом Азербайджана приоритетные направления сотрудничества

    Квирикашвили выразил надежду, что традиционное сотрудничество между Азербайджаном и Грузией еще больше углубится

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили принял нового посла Азербайджана Дурсуна Гасанова и обсудил с ним приоритетные направления сотрудничества, сообщает Report со ссылкой на сайт грузинского правительства.

    "На встрече собеседники обсудили основные вопросы партнерских отношений между двумя странами и перспективы углубления сотрудничества", - говорится в сообщении.

    Глава грузинского правительства Г.Квирикашвили пожелал азербайджанскому дипломату успехов в дальнейшей деятельности и выразил надежду, что традиционное сотрудничество между Азербайджаном и Грузией еще больше углубится.

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