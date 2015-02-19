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    Премьер-министр Грузии приглашен на открытие "Баку-2015"

    В Тбилиси прошла встреча Эльмара Мамедъярова с Ираклием Гарибашвили

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В рамках официального визита в Грузию министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с премьер-министром этой страны Ираклием Гарибашвили.

    Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

    На встрече Ираклий Гарибашвили выразил удовлетворенность нынешним уровнем дружественных отношений и стратегического партнерства.

    Он также назвал образцовыми отношения между Азербайджаном и Грузией в области регионального сотрудничества.

    Министр Э.Мамедъяров в свою очередь заявил, что стратегическое партнерство и дружественные отношения служат интересам двух стран и отметил важность осуществляемых энергетических и транспортных проектов.

    Премьер-министр отметил, что Грузия является надежным партнером Азербайджана как в реализованных энергетических и транспортных проектах, так и в проектах TANAP и TAP. Э.Мамедъяров также пригласил Ираклия Гарибашвили на открытие предстоящих в Баку I Европейских игр. Премьер Грузии с большим удовольствием принял приглашение министра.

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