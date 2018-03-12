Премьер-министр Грузии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в рамках визита запланирована его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В кабинете министров Азербайджанской Республики Георгий Квирикашвили встретится с азербайджанским коллегой Артуром Расизаде, после чего при участии членов правительств двух стран состоится встреча в расширенном составе.

В делегацию Грузии, возглавляемую премьер-министром, входят первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили, вице-премьер, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, министр финансов Мамука Бахтадзе, вице-спикер парламента, председатель парламентской группы дружбы с Азербайджаном Звиад Дзидзигури и советник премьер-министра по вопросам внешних отношений Тедо Джапаридзе.