Премьер-министр Грузии позвонил президенту Азербайджана

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Премьер-министр Грузии передал поздравления в связи с назначением госпожи Мехрибан Алиевой первым вице-президентом Азербайджанской Республики и выразил уверенность в том, что это назначение позитивно повлияет на дальнейшее укрепление грузинско-азербайджанских связей.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за внимание и поздравление.

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Георгий Квирикашвили высказали уверенность в том, что наши связи в политической, экономической, энергетической и других сферах будут успешно развиваться и впредь.

Глава нашего государства отметил, что сегодня успешно прошло третье заседание министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора", выразил признательность Георгию Квирикашвили за то, что Грузия была представлена на этом мероприятии на высоком уровне.

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Георгий Квирикашвили говорили также о будущих контактах и визитах.