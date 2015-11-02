​Премьер-министр Грузии поздравил президента Ильхама Алиева с победой его партии на выборах

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанский народ с победой правящей партии в парламентских выборах.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в пресс-службе главы правительства Грузии.

"Продвижение и развитие Азербайджана крайне важно для укрепления дружбы грузинского и азербайджанского народов, для углубления стратегического партнерства Грузии и Азербайджана", - говорится в тексте поздравления премьер-министра.

Глава правительства верит, что Азербайджан стоит на пути, который служит достижению мира, стабильности и благополучия в регионе.

1 ноября в Азербайджане прошли парламентские выборы. Правящая партия Ени Азербайджан (ПЕА) одержала победу на выборах в Милли Меджлис V созыва на 71 избирательном округе. Согласно обнародованным Центризбиркомом предварительным результатам, 71 кандидат от ПЕА избран депутатом.