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    Премьер-министр Грузии посетит Азербайджан

    © Report/ Elshan Baba

    Тбилиси. 25 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 30 августа прибудет с визитом в Азербайджан.

    Как сообщили грузинскому бюро Report из канцелярии правительства Грузии, визит продлится два дня.

    В ходе визита глава грузинского правительства проведет серию встреч на высоком уровне в Баку. На встречах основное внимание будет уделено дальнейшему укреплению стратегического партнерства между двумя странами, процессам в мире и регионе, перспективам крупномасштабных энергетических и структурных проектов.

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