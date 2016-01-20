​Премьер-министр Грузии планирует провести встречу с президентом Азербайджана

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как сообщает Report со ссылкой на "Грузия-онлайн", 20 января Георгий Квирикашвили отправится в Швейцарию для участия в 46-й сессии форума.

В рамках визита Георгий Квирикашвили планирует провести встречи лицом к лицу с первыми лицами ряда стран, в том числе, с президентами Швейцарской конфедерации и Азербайджана, премьер-министрами Казахстана и Нидерландов.

Также запланирована встреча с помощником государственного секретаря США Викторией Нуланд.