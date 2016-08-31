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    Премьер-министр Грузии прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

    В ходе визита будут обсуждены энергетические и транспортные вопросы, а также конфликты в регионе

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/  Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Как сообщает Report, премьер-министра Грузии в Международном аэропорту Гейдар Алиев встретили заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов и другие официальные лица. 

    ***10:00

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили во главе правительственной делегации отправился с однодневным официальным визитом в Азербайджан, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

    "В ходе визита господин Квирикашвили встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с премьером Артуром Раси-заде. Переговоры будут, как тет-а тет, так и в расширенном формате", - заявили в пресс-службе администрации правительства Грузии. 

    Ожидается, что стороны обсудят энергетические и транспортные вопросы, а также конфликты в регионе. 

    Премьер Грузии возложит цветы  к могиле национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, посетит Аллею шехидов.

    В Азербайджане премьера Грузии сопровождают вице-премьер, министр энергетики Каха Каладзе, а также заместитель министра иностранных дел Гиги Гигиадзе. 

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